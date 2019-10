Invité : Gérard Noiriel, historien de l’immigration et du racisme

Alors que l’Assemblée nationale débat sur l’immigration en France, on reçoit Gérard Noiriel. Historien de l’immigration et du racisme, il est également directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Dans son dernier livre, « Le venin dans la plume », il analyse les discours des polémistes Eric Zemmour et Edouard Drumont, qu’il juge sensiblement similaires. Gérard Noiriel nous en parle sur le plateau de Quotidien.

