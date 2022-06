Invité : Gilles Bouleau fête ses 10 ans à la tête du 20 heures de TF1

En savoir plus sur Gilles Bouleau

Il compte plus de 1 500 JT et pas loin de 1 000 heures d’antenne à son actif. Le 14 juin 2012, Gilles Bouleau prenait les rênes du 20 heures de TF1. Ce vendredi, le journaliste fête ses dix ans et trois jours à ce poste. Comment va-t-il fêter cet anniversaire ? Qu’est-ce qu’un « bon » JT ? A-t-il déjà réécrit un journal en plein direct ? Est-ce que la couverture médiatique de la guerre en Ukraine a été un défi particulier pour lui ? Sur le plateau de Quotidien, le journaliste revient sur ces dix dernières années à présenter le 20 heures de TF1.