Gilles Finchelstein est directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque année, Le Monde publie cette semaine son enquête sur les « Fractures françaises ». Résultat cette année : les Français ont le moral à zéro et se tournent de plus en plus vers des systèmes « anti-démocratiques ». Gilles Finchelstein nous en parle sur le plateau de Quotidien.