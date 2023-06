Invité : Gilles Gressani analyse les conséquences de la guerre en Ukraine en Europe

Gilles Gressani est le directeur de la revue de géopolitique “Grand Continent” dans laquelle les plus grands experts livrent leur analyse. Il préside le Groupe d’études géopolitiques de l’Ecole normale supérieure et enseigne à Sciences Po. Il publie chez Gallimard le recueil d’articles “Fractures de la guerre étendue : de l’Ukraine au métavers” consacré au conflit déclenché par la Russie ainsi qu’à ses conséquences. L’ouvrage se fonde sur une double intuition : celle d’une Europe destinée à devenir toujours plus globale et à s’ouvrir vers l’est et celle d’une crise où le vieux contient est mort mais le nouveau n’a pas encore émergé, moment propice au surgissement de tous les monstres, dont la guerre. Gilles Gressani répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.