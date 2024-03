Invité : Gilles Kepel analyse la guerre contre l'Occident avec « Holocaustes »

Des pistes de réflexion sur le conflit entre Israël et la Palestine, plus particulièrement depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, et les conséquences que cela a eu en terme de géopolitique. Gilles Kepel, spécialiste de l’islam et du monde arabe, développe la théorie selon laquelle le conflit représenterait également une guerre contre l'Occident et ses valeurs dans son livre « Holocaustes ». Il en parle sur le plateau de Quotidien.