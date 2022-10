Invité : grèves, pénurie, jusqu’où iront les crises ? Avec David Doukhan

L’appel à la grève générale de ce 18 octobre devait faire trembler le gouvernement, déjà en mauvaise posture face aux pénuries d’essence. La mobilisation a-t-elle porté ses fruits ? L’exécutif craint-il une contagion des colères, une convergence des luttes dans les prochains jours et les prochaines semaines ? Alors que le gouvernement s’apprête à utiliser le 49.3 pour faire passer son Budget, comment l’opposition et les Français peuvent-ils réagir ? On en parle avec David Doukhan, rédacteur en chef au Parisien en charge du service politique.