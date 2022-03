Invité – Guerre en Ukraine : l’analyse de Lionel Jospin

Guerre en Ukraine, jour 20. Depuis bientôt trois semaines, l’armée de Vladimir Poutine pilonne l’Ukraine sans relâche. Près de trois millions d’Ukrainiens ont déjà fui leur pays. À Kiev, la capitale assiégée, l’armée résiste, mais pour combien de temps encore ? Ce week-end, la Russie a étendu ses frappes à l’ouest du pays, jusqu’à bombarder à quelques kilomètres à peine de la frontière polonaise, de l’Union européenne et donc de l’OTAN. Les sessions de pourparlers entre les délégations ukrainiennes et russes se sont toutes soldées par un échec. Malgré une pluie de sanctions contre son pays et la multiplication des appels au calme et à la diplomatie, Vladimir Poutine reste sourd aux demandes du reste du monde. Le dirigeant russe se montre déterminé à aller jusqu’au bout de son entreprise militaire sur l’Ukraine. Pour en parler, Yann Barthès reçoit l’ancien Premier ministre Lionel Jospin. Il s’exprime pour la première fois à la télévision depuis l’invasion russe en Ukraine. Dans une tribune publiée dans le Monde, Lionel Jospin appelait à l’isolement de Vladimir Poutine et au déploiement d’une intense activité diplomatique. 10 jours plus tard, la voix diplomatique semble inaudible. Que peut-on faire pour éviter le pire ? L’Occident peut-il encore éviter une confrontation militaire avec la Russie ? Quels effets la guerre aura-t-elle sur le reste du monde ? On en parle avec Lionel Jospin sur le plateau de Quotidien.