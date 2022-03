Invité – Guerre en Ukraine : le point de vue du Général Dominique Trinquand

L’invasion russe en Ukraine a débuté il y a un mois jour pour jour, le 24 février 2022. Depuis un mois, l’armée de Vladimir Poutine pilonne sans relâche le pays. À Marioupol, ville martyre, il ne reste presque plus rien. À Kiev, la capitale assiégée par la Russie, les habitants subissent chaque jour des bombardements meurtriers. Pour Vladimir Poutine, pourtant, tout ne se passe pas comme prévu. Le dirigeant russe prévoyait une guerre éclair et une prise de Kiev en quelques jours. Face à la résistance de l’armée et du peuple ukrainien, l’entreprise de Vladimir Poutine s’enlise. Pour comprendre pourquoi cette guerre ne se déroule pas selon les plans de la Russie, Yann Barthès reçoit le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.