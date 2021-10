Invité : Guillaume Canet pour "Lui", un septième film très personnel

Le 27 octobre prochain, Guillaume Canet revient au cinéma avec « Lui », sans doute le plus personnel de ses sept films. Un thriller psychanalytique, celui d’un artiste en panne d’inspiration, qui quitte femme et enfants pour s’isoler dans une maison en haut d’une falaise… et qui ne sera jamais vraiment seul, envahi par ses pensées, ses souvenirs, ses interrogations, ses regrets. Au casting : Virginie Efira, Laetitia Casta, Mathieu Kassovitz, Nathalie Baye, Patrick Chesnais ou encore Gilles Cohen.