Invité : Guillaume Meurice revient sur sa blague sur Netanyahou (Partie 2)

C’est l’histoire d’une blague qui commence sur France Inter et finit à la police judiciaire, en passant par CNews et l’Assemblée nationale. C’est l’histoire d’un clown, Guillaume Meurice, pris dans la tourmente d’une polémique sans fin, entre insultes, menaces et pressions absurdes pour avoir comparé le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, à un nazi sans prépuce. Quatre mois plus tard, le chroniqueur radio publie le récit chronologique de cette affaire et une réflexion sur l’humour qui s’intitule « Dans l’oreille du cyclone ». Pourquoi le silence dans un premier temps et ce livre aujourd’hui ? Pour la première fois depuis cette blague, Guillaume Meurice s’explique sur un plateau de télé, celui de Quotidien.