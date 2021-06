Invité : Guillaume Rozier, l’homme de l’année

A seulement 25 ans et en l’espace de quelques mois, Guillaume Rozier est devenu incontournable. Ses applications CovidTracker et ViteMaDose sont devenues des références à la fois pour le grand public, les médias, les scientifiques et le gouvernement, au point d’être fait chevalier de l’ordre national du Mérite. Même le patron d’Apple, Tim Cook, ne tarit pas d’éloges sur lui. Guillaume Rozier est sur le plateau de Quotidien.