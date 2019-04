Invité : Guirec Soudée et sa poule Monique, incomparables navigateurs

Guirec Soudée est un navigateur… pas vraiment comme les autres. Déjà, parce qu’il a beaucoup, beaucoup d’humour. Ensuite parce qu’il n’a que 26 ans et qu’il a fait le tour du monde. Et surtout parce qu’il navigue avec un équipage vraiment pas comme les autres. A bord de son bateau, rien que lui et… Monique, sa petite poule rousse. Une vraie poule, avec des plumes et un bec. Et a priori, c’est une super compagne de route. Guirec Soudée et Monique sont sur le plateau de Quotidien pour nous parler de leurs expéditions.