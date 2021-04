Invité : Gurvan Kristanadjaja pour "Ubérisation, piège à cons"

Gurvan Kristanadjaja est journaliste à Libération et enquête depuis plusieurs années sur les conditions de travail au sein des plateformes de la nouvelle économie : Amazon, Uber, Deliveroo ou encore Frichti. Il publie cette semaine « Ubérisation piège à cons », le récit de ses enquêtes, raconté à la première personne. Ou comment le « rêve » Uber qui promettait d’être son propre patron pour un salaire confortable s’est transformé en une réalité beaucoup plus précaire et bien moins rose que prévue. On en parle avec Gurvan Kristanadjaja sur le plateau de Quotidien.