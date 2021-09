Invité : Guy Savoy nous réconcilie avec la soupe

Quand l’un des plus grands chefs de la planète publie un livre de recette sur la soupe, on oublie vite ses clichés sur la soupe fade de pomme de terre et le velouté de huit légumes au goût douteux. Guy Savoy sublime les soupes, toutes les soupes et compile ses recettes uniques et délicieuses dans « Soupes d’automne ». Guy Savoy est sur le plateau de Quotidien.