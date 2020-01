120 ans après sa création, le guide Michelin fait toujours la pluie et le beau temps de la gastronomie à travers le monde. Pourtant, ces derniers mois, il est de plus en plus critiqué. A l’occasion du palmarès 2020 du Guide Michelin, son patron, Gwendal Poullennec est sur le plateau de Quotidien.

