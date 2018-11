Invité : Harry Roselmack pour son film "Fractures"

Il est sans doute le présentateur le plus discret du groupe TF1 et pourtant l’un des plus appréciés. Chaque semaine, Harry Roselmack cartonne avec son magazine « Sept à Huit ». En début de semaine, il a également triomphé lors d’une grande soirée contre le harcèlement scolaire. Cette fois, il se lance dans une aventure en solo avec la réalisation de son premier film, « Fractures ». Un long-métrage sur la société française actuelle, cynique, dure et parfois drôle, touchante. Harry Roselmack est sur le plateau de Quotidien pour en parler.