Invité: Hélène Mannarino et Jean-Paul Rouve dévoilent "Rétroscopie"

Bienvenue dans les années 2050. Jean-Paul Rouve est l’un des derniers « monstres sacrés » du cinéma français. Son visage, des générations entières le connaissent. Sa carrière, tout le monde l’a suivie. Il y a eu les Robins des Bois, bien sûr, et de grands rôles : Michel Polnareff dans Podium, Albert Spaggiari dans « Sans arme, ni haine, ni violence ». On l’a connu candidat ET animateur du Burger Quiz, cette célèbre émission qui avait retrouvé une seconde jeunesse dans les années 2020. Et puis, bien sûr, il y a eu la saga des Tuche, devenue culte. Pourtant, pendant des années, Jean-Paul Rouve a disparu des écrans radars. Après un scandale qui a choqué le pays, la grande famille du cinéma français lui a tourné le dos. Ses meilleurs amis, de Dominique Farrugia à Gérard Depardieu, en passant par Alain Chabat ou Marina Foïs, tous l’ont oublié, délaissé. Exilé loin de France, il s’est reconstruit, dévoilant même sa vérité dans une autobiographie. Mais désormais, l’heure est au souvenir. Souvenir d’une carrière marquée par le succès, mais aussi par l’échec, cuisant, des « Tuche contre les extra-terrestres ». A mi-chemin entre la rétrospective et la coloscopie, TMC diffuse ce mercredi soir sa « Rétroscopie » entièrement dédiée à Jean-Paul Rouve. Hélène Mannarino, qui a recueilli le témoignage de l’acteur, et Jean-Paul Rouve sont sur le plateau de Quotidien.