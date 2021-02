Invité: Hubert Védrine publie son "Dictionnaire amoureux de la géopolitique"

En savoir plus sur Yann Barthes

Hubert Védrine a été le conseiller diplomatique, le porte-parole, mais aussi le Secrétaire général de François Mitterrand à l’Elysée, avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères. Depuis plus de trente ans, il est un observateur assidu et respecté de la géopolitique mondiale. Hubert Védrine enseigne, conseille et il publie aujourd’hui son « Dictionnaire amoureux de la géopolitique ». On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.