Invité : Hugh Jackman est « The Greatest Showman »

L'acteur américain est à l'affiche de « The Greatest Showman » en salles le 24 janvier prochain. Il y campe un père de famille ordinaire prêt à tout pour créer l'extraordinaire. Hugh Jackman interprète le rôle de Phineas Taylor Barnum, visionnaire inventeur du show-business et de gigantesques spectacles qui ont connu un immense succès dans les années 1900. Après « La La Land », « The Greatest Showman » fait revenir sur les écrans le genre de la comédie musicale, servie par un casting 4 étoiles : Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya ou encore Rebecca Ferguson. Hugh Jackman sera l'invité exceptionnel de Quotidien ce soir.