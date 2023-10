Invité : Hugo Clément, le journaliste militant tout terrain (Partie 2)

Hugo Clément est l’invité de Quotidien mardi 3 octobre. Le journaliste, ancien chroniqueur de Quotidien, est depuis devenu un fervent défenseur de l’écologie et de la cause animale en France. On le retrouve régulièrement à la présentation et en vadrouille dans son format « Sur le Front » sur France 5, mais également dans la matinale de France Inter. Hugo Clément est également très suivi sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram où il publie des vidéos chocs afin de sensibiliser sur ces batailles du quotidien. Il présente ce soir son nouveau livre intitulé « Le théorème du Vaquita », qui dépeint la relation indispensable entre chaque espèce, avec le dessinateur Dominique Mermoux et l’écrivain Vincent Ravalec. L’homme de médias de 33 ans donne son avis sur les rôles croisés de journaliste et militant, qui peuvent parfois présenter des limites. Il revient également sur ce qu’il appelle « la nouvelle guerre mondiale », et sur l’évènement qui l’a particulièrement frappé durant ses périples. Enfin il s’exprime sur sa relation délicate avec les chasseurs, et tente de décrypter Emmanuel Macron sur le terrain de l'écologie.