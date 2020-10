Invité : Hugo Gaston, petit prodige sur terre battue

En savoir plus sur Yann Barthes

Il a fait rêver les Français à Roland Garros ce week-end : face à Thiem, Hugo Gaston n’a rien lâché malgré deux premiers sets battus. Le jeune français a été capable de retourner le jeu à son avantage et de rafler deux sets à l’un des meilleurs joueurs mondiaux, avant de s’incliner au terme de plus de 4h de jeu. L’exploit d’Hugo Gaston a fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes et ce sont au final près de 5 millions de personnes qui ont suivi la fin du match sur leur télévision. Hugo Gaston est sur le plateau de Quotidien.