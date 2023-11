Invité : Hugo Micheron décrypte le djihadisme actuel

Hugo Micheron est l’invité de Quotidien jeudi 9 novembre. L’auteur de 35 ans est mis en lumière cette semaine après avoir remporté le Prix Femina « essai » pour son ouvrage « La colère et l’oubli », publié aux éditions Gallimard. L’enseignant-chercheur en sciences politiques, spécialiste du djihadisme, se penche sur les mouvements islamistes radicaux et violents aux quatre coins de l’Europe. Sur le plateau de Quotidien, il explique la différence entre Daech et Al-Qaida, et se livre sur les caractéristiques du Hamas. L’auteur explique pourquoi il n’est pas toujours simple d’aborder le sujet du djihadisme en France, et donne son avis sur l’impact du massacre du 7 octobre dernier en Israël sur le mouvement djihadiste. Il s’étend ensuite sur la nécessité selon lui d’une réponse politique de l’Europe, et pas seulement sécuritaire, puis décrypte le nombre d’individus qui seraient favorables au djihadisme dans l’hexagone. Enfin, Hugo Micheron donne son avis sur la capacité des plateformes de réseaux sociaux à stopper la propagande actuelle.