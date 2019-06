Invité : Idris Elba pour "Fast and Furious : Hobbs & Shaw"

L’immense acteur Idris Elba est dans Quotidien. Après « The Wire », « Thor », « Pacific Rim », le biopic sur Mandela, l’acteur américain n’a plus rien à prouver à personne. Superstar aux États-Unis, idole partout dans le monde, on a même pensé à lui pour devenir le futur James Bond. Idris Elba est, aussi, l’homme le plus sexy de la planète selon People. Il revient à l’écran pour « Fast & Furious, Hobbs & Shaw » et pour incarner le pire méchant de toute la franchise. Idris Elba nous en parle sur le plateau de Quotidien.