Invité : inarrêtable, irrationnel… Michel Eltchaninoff nous explique qui est vraiment Vladimir Poutine

Qui est réellement Vladimir Poutine ? Pour essayer de comprendre, Yann Barthès reçoit Michel Eltchaninoff. Philosophe, écrivain et rédacteur en chef de « Philosophie Magazine », il a publié en 2015 l’ouvrage « Dans la tête de Vladimir Poutine », dont un nouveau chapitre est en écriture. Le journaliste tente de nous expliquer ce qui se trame dans la tête du président russe, sa stratégie et sa personnalité insaisissable. Notre invité donne sa vision sur le conflit actuel et si une catastrophe peut encore être évitée. Michel Eltchaninoff nous explique si une démocratie est possible en Russie ou si, au contraire, la Russie et la Chine sont sur le point d’établir un nouvel ordre mondial.