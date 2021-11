Invité – "La protection des enfants n’attend pas", Edouard Durand, co-président de la commission sur l’inceste

Après l’onde de choc provoquée par le livre « La familia grande » de Camille Kouchner et la vague « Me Too Inceste », le gouvernement a décidé la mise en place d’une commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Édouard Durand, Juge des enfants au tribunal de Bobigny et co-président de cette commission, vient de rendre un rapport avec ses premières recommandations. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien.