Invité - Inflation, écologie, énergie : à quoi ressemblera l’économie en 2023 ? Avec Éric Heyer (Partie 2)

Éric Heyer est docteur en économie, directeur du département « Analyse et Prévision » de l’Observatoire français des conjonctures économiques. Il est aussi professeur à Sciences Po et membre du Conseil des Finances publiques. Chaque année, Éric Heyer publie un livre « bilan et perspective » pour l’année à venir. On est fin décembre, il est donc temps de connaître ses prévisions pour l’année 2023. Éric Heyer est sur le plateau de Quotidien.