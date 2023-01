Invité – Iran, mois 5 : le point avec Farid Vahid

Depuis près de cinq mois, les Iraniens et les Iraniennes défient quotidiennement le régime des mollahs, malgré une répression toujours plus sanglante. Après cinq mois de révolte, que peuvent espérer les Iraniens ? Le régime peut-il durcir davantage sa riposte contre son propre peuple ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit Farid Vahid, directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès.