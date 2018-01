Invité : Jack Lang, un ancien ministre à contre-courant

Injure contre Donald Trump, défense et même déclaration d’amour à Woody Allen et aux accusations d’agressions sexuelles dont il est accusé par ses enfants, Jack Lang est très présent en ce moment et il ne mâche pas ses mots. Une prise de parole et des prises de parole plutôt étonnante pour l’ancien Ministre de la Culture. Il vient sur le plateau de Quotidien nous expliquer en plus de 280 caractères son avis sur ses mouvements, un avis à contre-courant.