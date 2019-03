L’acteur, réalisateur et scénariste Jacques Weber a décidé de délaisser, pour un court moment du moins, les planches de théâtre et les plateaux de tournage pour écrire un nouveau livre, « L’entrée des mots ». Il y parle de ses découvertes littéraires, celles qui l’ont amené au jeu et au théâtre. Jacques Weber est sur le plateau de Quotidien pour en parler.