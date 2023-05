Invité : Jake Shears, ex-Scissor Sisters, nous fait danser jusqu’au bout de la nuit

Cofondateur du groupe new-yorkais Scissor Sisters, Jake Shears est connu pour ses costumes flamboyants, sa pop house et disco pailletée et ses pas de danse communicatifs sur scène. Influencé par ABBA, David Bowie, Queen et Madonna, sa musique est particulièrement populaire au sein de la communauté LGBT+. Après un premier album solo en 2018, Jake Shears a annoncé la sortie de son deuxième album “Last Man Dancing” le 2 juin 2023. Adepte des collaborations, Jake Shears a travaillé avec Elton John, Bryan Ferry et son prochain album comporte des duos avec Kylie Minogue et même Jane Fonda. Jake Shears répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.