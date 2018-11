Jakub Jozef Orlinski est chanteur lyrique. Contreténor, ce chanteur né en Pologne a conquis le monde en quelques années. A tout juste 27 ans, il figure parmi les artistes classiques les plus demandés et les plus reconnus de sa génération. Et, particularité non négligeable, il est également un excellent break danceur. Deux mondes qui n’ont, a priori, rien à voir l’un avec l’autre et que Jakub Orlinski marie pourtant à merveille.