Invité : jamais sans une blague signée Michel Denisot

Dans Quotidien ce lundi : un homme qui a tout fait. Il a présidé le Paris-Saint-Germain, présenté le JT avec Mourousi, inventé le Zapping et la matinale télé, incarné non pas une, mais deux émissions cultes sur Canal + avec « Le grand journal » et « Zénith ». Il a aussi réalisé un film, produit Cannes et les César, dirigé Vanity Fair France et, accessoirement, interviewé la planète entière. Cet homme, c’est Michel Denisot à l’occasion de la publication de « On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule », une compilation de ses blagues sur Instagram.