A 19 ans, James the Prophet est déjà validé par Booba. Le jeune rappeur commence tout juste sa carrière, mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Son premier album devait être enregistré en début d’année, mais le confinement a (un peu) chamboulé ses plans. A la place, il a rappé au bénéfice de la fondation AP-HP. Et tout le monde en a parlé. James the Prophet est sur le plateau de Quotidien.