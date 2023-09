Invité : Jamy Gourmaud attise la curiosité chaque jour de l’année

Jamy Gourmaud est l’invité de Quotidien, vendredi 22 septembre. Le journaliste et animateur de télévision s’est fait connaître au début des années 1990 à la présentation du magazine scientifique « C’est pas sorcier ». Il a récemment publié un ouvrage intitulé « 366 jours avec Jamy – on en apprend tous les jours ! ». Il revient entre autres sur sa passion pour transmettre son savoir qu’il a acquis dès son plus jeune âge, sa passion pour la science, qu’il a vulgarisé durant des années, mais pas que.