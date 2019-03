Invité : Jamy Gourmaud fait le "Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques"

Jamy Gourmand est l’homme qui a fait découvrir et aimer la science à toute une génération. Grâce à « C’est pas sorcier », diffusé sur France 3, il a ouvert les portes de la connaissance et de la curiosité à des milliers d’enfants. Si ces enfants ont grandi, Jamy Gourmaud, lui, n’a jamais arrêté d’aimer la science. Toujours sur France 3, il présente « Le monde de Jamy », mais aussi « Comme une envie de jardin ». Cette fois, c’est en librairie qu’il vient partager ses connaissances avec son livre « Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques ». Jamy Gourmaud est sur le plateau de Quotidien pour en parler.