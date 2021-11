Invité : Jason Reitman repart à la chasse aux fantômes avec "Ghosbusters 3"

En 1984, le monde découvre « Ghosbusters », un film d’Ivan Reitman devenu culte. 37 ans plus tard, son fils Jason Reitman relève le défi d’une suite. À 44 ans, le réalisateur de « Juno », « Thank you for smoking », « In The Air », « Tully » ou encore « The Front Runner » reprend le flambeau laissé par son père et repart à la chasse aux fantômes. Au casting : Paul Rudd, la star de la série Stranger Things Finn Wolfhard, mais aussi Bill Murray et Dan Aykroyd, stars du volet original. Jason Reitman est sur le plateau de Quotidien.