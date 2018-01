Invité – Jean-Baptiste Boursier se demande « Qui a tué François Fillon ? »

Il y a tout juste un an, les révélations du Canard Enchaîné sur les emplois fictifs présumés de Pénélope Fillon et de ses enfants ont mis en déroute la campagne de François Fillon. Celui à qui on promettait une élection imperdable, a dû affronter durant toute la campagne des questions sur ses affaires et sa mise en examen survenue en mars 2017. Journaliste à BFM TV, Jean-Baptiste Boursier vient évoquer l’affaire et présenter un documentaire intitulé « Qui a tué François Fillon ? L’enquête » qu’il présentera ce lundi sur la chaîne. L'occasion de faire un peu plus connaissance avec le journaliste de BFM TV...