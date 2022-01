Invité : Jean-Baptiste Colas, la rockstar du ministère des armées

Le commandant Jean-Baptiste Colas est une rock star de la Défense française. On l’appelle même « l’inventeur fou des armées ». Électron libre de l’innovation militaire, génie technique, il révolutionne l’armement, la défense et les technologies militaires. En ce début d’année, le ministère des Armées publie « Ces guerres qui nous attendent, 2030-2060 », le condensé du travail conjoint d’auteurs de romans noirs, de science-fiction et de bande dessinée recrutés pour penser et imaginer les conflits possibles de demain. On en parle avec le commandant Jean-Baptiste Colas sur le plateau de Quotidien.