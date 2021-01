Invité: Jean-Bernard Lévy, patron d’EDF

En savoir plus sur Yann Barthes

Jean-Bernard Lévy est le patron d’une société à laquelle tous les Français ont affaire : EDF. EDF est le premier producteur et le premier fournisseur d’électricité en France et en Europe. Deuxième producteur au niveau mondial. Forcément, Jean-Bernard Levy est donc un patron particulièrement exposé et pas mal sous pression. Pour la première fois, il a accepté de venir parler de son métier et de son entreprise dans un talk-show. On parle électricité, marché, environnement, centrales nucléaires ou au charbon, énergie renouvelable et avenir avec Jean-Bernard Lévy sur le plateau de Quotidien.