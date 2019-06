Invité : Jean Dujardin et Quentin Dupieux présentent "Le Daim"

C’est le film le plus barré du réalisateur sans doute le plus barré de France : après « Steak », « Rubber » ou encore « Au poste », Quentin Dupieux revient avec « Le Daim ». Présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, le film a déjà fait son petit effet sur les chanceux qui ont pu le découvrir. Le pitch ? Jean Dujardin, aka Georges, a un blouson, en daim. Et ce n’est pas un blouson ordinaire. Ensemble, ils ont un grand projet. Quentin Dupieux et Jean Dujardin sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.