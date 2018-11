Invité : Jean-François Bonnefon interroge notre morale

Jean-François Bonnefon est grand chercheur, détaché dans la prestigieuse université du MIT de Boston, il collabore aussi avec la Toulouse School of Economics et a obtenu la médaille de bronze du CNRS. Aujourd’hui, il fait parler de lui pour une étude réalisée sur les voitures autonomes. Face à un dilemme, comment devra réagir la voiture de demain ? Sacrifier deux femmes, ou deux enfants ? Epargner les vieux, ou les animaux ? On en parle sur le plateau de Quotidien.