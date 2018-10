Invité : Jean-François Marmion pour "Psychologie de la connerie"

La connerie humaine, c’est quoi ? Est-ce qu’on peut lutter ? Est-ce que les gens deviennent plus cons ? Jean-François Marmion est journaliste et psychologue. Dans son livre "Psychologie de la connerie", il fait intervenir philosophes, sociologues, écrivains et psychologues pour essayer de cerner l’essence même de la connerie, de ce qu’elle est. "Mieux la comprendre, pour mieux la combattre, tel est l’objectif de ce livre, même si nous sommes vaincus d’avance", nous explique-t-il. Jean-François Marmion est sur le plateau de Quotidien.