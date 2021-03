Invité : Jean-François Timsit, chef du service réanimation de l’hôpital Bichat

Face à l’ampleur de la troisième vague, les services de réanimation saturent et les médecins redoutent d’avoir recours au « tri des patients ». Comprendre ne plus pouvoir accueillir chaque malade en service de réanimation et devoir sélectionner ceux qui ont le plus de chance d’en sortir. Après sept jours d’un reconfinement qui n’a pas l’air d’en être un, le gouvernement va-t-il se fâcher avec le corps médical ? Jean-François Timsit est le chef du service de réanimation et des maladies infectieuses de l’hôpital Bichat à Paris. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de la situation.