Invité : Jean Imbert prend la tête des cuisines du Plaza Athénée

C’est une révolution dans le monde de la gastronomie : Jean Imbert est devenu le premier chef non étoilé à prendre les commandes des cuisines d’un grand palace parisien. Dès janvier, le cuisiner sera à la tête du restaurant gastronomique du Plaza Athénée, l’une des tables les plus sélects et les plus prisées de Paris. Forcément, comme toute révolution, l’arrivée de Jean Imbert devrait faire bouger les lignes autant qu’elle fait grincer des dents. Le chef Jean Imbert est sur le plateau de Quotidien pour en parler.