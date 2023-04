Invité : Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel (Partie 2)

Il a l’un des plus beaux CV de la Vème République : à 78 ans, Jean-Louis Debré a été président du Conseil Constitutionnel, président de l’Assemblée nationale, ministre de l’Intérieur, mais aussi maire, député et il est le fils de l’un des pères de la Constitution française. Alors que la réforme des retraites doit être étudiée par le Conseil Constitutionnel, que les violences sont de plus en plus nombreuses dans les rues, que le Parlement n’a jamais été plus chaotique, Jean-Louis Debré est, grâce à ses multiples mandats, l’homme de la situation. Il connaît tous ces sujets, il en a été responsable à un moment ou à un autre de sa carrière, au Conseil constitutionnel, à l’Intérieur ou à l’Assemblée. Jean-Louis Debré répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.