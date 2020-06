En savoir plus sur Yann Barthes

Jean-Luc Martinez est le patron du musée le plus célèbre du monde : le Louvre. Chaque année, le musée accueille plus de 40 000 visiteurs chaque jour. Pendant le confinement, le Louvre virtuel a rassemblé 400 000 visiteurs quotidiens. On refait l’histoire du Louvre avec Jean-Luc Martinez sur le plateau de Quotidien.