Invité : Jean-Luc Mélenchon est-il complotiste ? Avec Gérald Bronner

Invité sur France Inter ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a provoqué une vive polémique en prédisant « un grave incident » ou « un meurtre » dans la dernière ligne droite de la prochaine élection présidentielle. « Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre » a ainsi déclaré Jean-Luc Mélenchon au micro d’Ali Baddou sur France Inter. Et le patron de la France Insoumis de citer l’affaire Merah en 2012, le meurtre du policier Xavier Jugelé sur les Champs-Elysées en 2017 ou encore Papy Voise en 2002 pour étayer son propos. Jean-Luc Mélenchon estime-t-il que ces crimes ont été orchestrés ? Est-il en train de devenir complotiste ? Est-ce un dérapage ou une manœuvre politique ? Ce matin, le candidat à l’élection présidentielle assure que ses propos ont été mal compris et qu’il voulait en réalité dénoncer l’instrumentalisation politique des attentats par certaines personnalités politiques. On en parle avec Gérald Bronner. Professeur de sociologie à l’Université de Paris et auteur de plusieurs ouvrages d’importance (« La démocratie des crédules », « Apocalypse cognitive », …), il est le grand expert des théories complotistes en France.