Invité : Jean-Marc Ayrault décrypte l’actualité sur fond de conflit israélo-palestinien

L’ancien Premier ministre de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, est l’invité de Quotidien lundi 13 novembre. L’actuel président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et également de la Fondation Jean Jaurès revient sur la manifestation contre l’antisémitisme de ce dimanche à laquelle il a pris part. Il se livre sur la présence du Rassemblement National au sein du cortège et sur la polémique qui entoure le parti d’extrême-droite, qui semble être acteur majeur d’une recomposition du paysage politique français. L’ancien ministre des Affaires Etrangères se penche aussi sur la position très controversée de La France Insoumise, et sur l’absence d’Emmanuel Macron au sein de cette marche qui a réuni 105 000 personnes dans les rues de la capitale. Celui qui a tenté de relancer le processus de paix entre Israël et la Palestine il y a quelques années décrypte les éventuelles solutions actuelles, et donne son avis sur la position d’Israël ces dernières semaines qui bombarde massivement Gaza. Puis, Jean-Marc Ayrault ajoute quelques mots sur l’exposition « Oser la liberté », qu’il a inauguré il y a peu. Enfin, l’ancien homme politique se penche sur le métier de professeur de nos jours, sur la santé de la démocratie française et sur les changements qui le préoccupent actuellement.