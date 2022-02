Invité : Jean-Marc Jancovici, l’homme qui veut transformer l’économie pour sauver la planète

Jean-Marc Jancovici est ingénieur, youtubeur, enseignant et un homme qui compte dans la lutte contre le dérèglement climatique. Parce qu’il est conscient qu’il ne suffit plus d’alerter sur les dangers du réchauffement climatique, il a décidé de passer à l’action en imaginant un monde décarboné, fait de nouveaux modes de vie avec, parce que ce n’est pas incompatible selon lui, une économie florissante et le plein emploi. Jean-Marc Jancovici nous présente « The Shift Project » sur le plateau de Quotidien.