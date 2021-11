Invité : Jean-Michel Aphatie réagit à l’affaire Nicolas Hulot

Jeudi soir, Envoyé Spécial a diffusé sa grande enquête sur l’affaire Nicolas Hulot. L’ancien ministre de l’Ecologie, déjà mis en cause pour viol en 2018, est accusé par six nouvelles femmes d’agressions sexuelles. Certaines ont accepté de témoigner, à visage découvert ou non, face aux caméras de France 2. D’autres ont préféré s’exprimer par écrit, dans un courrier envoyé à la rédaction. Avant même la diffusion du reportage, Nicolas Hulot s’est invité sur BFMTV pour plaider son innocence. Son attitude et le traitement politique et médiatique consacré à la première affaire Hulot en 2018, un homme la déplore : Jean-Michel Aphatie. Une large partie de son livre sur le quinquennat d’Emmanuel Macron, « Les amateurs », est d’ailleurs consacré à l’affaire. On revient sur les accusations d’agressions sexuelles à l’encontre de Nicolas Hulot avec Jean-Michel Aphatie sur le plateau de Quotidien.